Cagliari, lavori idrici a Monte Urpinu: giovedì riduzione erogazione acqua

Giovedì 24 aprile, nell’ambito del programma di miglioramento delle infrastrutture idriche urbane di Cagliari e, in particolare, degli interventi di risanamento interno sulla condotta principale che collega i serbatoi del colle di San Michele a quelli di Monte Urpinu, i tecnici di Abbanoa eseguiranno la costruzione di un nuovo manufatto di accesso sulla tubazione che serve via Mattei.

Per consentire l’esecuzione di tale operazione, sarà necessario sospendere la fornitura di acqua potabile in via Mattei, via Dei Falletti e nelle aree adiacenti a partire dalle ore 10:30 fino al termine dei lavori, previsto intorno alle ore 17:30.

Durante questo intervallo temporale e nelle zone menzionate, si potrebbero verificare riduzioni della pressione e interruzioni temporanee del servizio idrico.

