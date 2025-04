Università, Regione stanzia 1,8 milioni per salute mentale: “Vittoria concreta”

Nei prossimi tre anni saranno la Regione impiegherà 1 milione e 800 mila euro per il potenziamento del servizio di counseling psicologico nelle Università di Cagliari e Sassari.

A darne notizia sono state le due associazioni studentesche UniCaralis e Udu Sassari che già da due anni si erano fatti carico della battaglia.

L’obiettivo era quello di rendere accessibile il supporto psicologico universitario che spesso era stato ostacolato dalla carenza di fondi e di personale specializzato.

“Questo traguardo rappresenta una vittoria concreta per la salute mentale, frutto della determinazione e del lavoro costante portato avanti in questi anni da UniCaralis, Udu Sassari e da tutta la rete dell’Udu, che non hanno mai smesso di credere nella necessità di un cambiamento” si legge nel comunicato congiunto delle due associazioni.

“Siamo consapevoli che la strada per garantire pienamente il diritto alla salute mentale è ancora lunga – proseguono – ma oggi facciamo un passo decisivo nella giusta direzione. Continueremo a batterci perché questa misura diventi un modello da replicare su scala nazionale, nella convinzione che la salute mentale sia un diritto e non un privilegio”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it