Broker denunciata nel nuorese, 6 persone truffate e 3.500€ sottratti

Dall’inizio del 2025, con approfondimenti ancora in corso, i Carabinieri delle Stazioni di Ottana, Orani, Olzai e Sarule, coordinati dal Comando Compagnia di Ottana, hanno identificato e denunciato all’Autorità Giudiziaria un broker assicurativo che, con varie modalità e con sistemi sempre più fantasiosi, aveva già truffato sei residenti del luogo.

La professionista, dopo aver creato ad hoc un sito internet che pubblicizzava prodotti assicurativi online a prezzi vantaggiosissimi, convinceva della bontà dell’offerta i truffati i quali sottoscrivevano contratti pensando di avere coperture auto annuali ma in realtà o la polizza non veniva stipulata o veniva emessa solo per un breve arco temporale.

Solo grazie al provvidenziale intervento dei Carabinieri che, tramite i referenti dei vari siti, oscuravano gli stessi e identificavano la persona che l’aveva creato e che li utilizzava fraudolentemente, si è riusciti ad evitare che altre persone fossero vittime di analoghe truffe.

Fortunatamente le persone offese, dopo aver compreso che stavano subendo una truffa, hanno, innanzi tutto, evitato di fornire ulteriori dati alla truffatrice e poi contattato i Carabinieri che, intraprendendo da subito le investigazioni, hanno identificato la donna segnalandola alla Procura della Repubblica di Nuoro.

Il procedimento penale nei confronti dell’indagata è tuttora pendente nella fase di indagini preliminari e la sua effettiva responsabilità sarà vagliata nel corso del successivo processo, ove non si escludono ulteriori sviluppi investigativi e probatori, anche in suo favore.

