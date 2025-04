Il Cagliari vuole tenersi stretto Piccoli: riscatto più vicino

Il club rossoblù vuole puntare sul suo trascinatore anche per la prossima stagione: qualora l'operazione dovesse andare in porto, sarebbe pronto un quadriennale

Si viaggia spediti verso la fine della stagione e mentre il Cagliari continua a lottare per blindare la salvezza, pensa anche già al mercato estivo. Una delle prime operazioni potrebbe essere infatti il riscatto di Roberto Piccoli.

L’attaccante sta guidando con gol e ottime prestazioni i rossoblù alla conquista della permanenza in A e così gli stessi isolani vorrebbero avere la certezza di poter contare su di lui anche il prossimo anno.

Per questo motivo, secondo quanto riportato dal giornalista di Sportitalia Gianluca Longari, il Cagliari starebbe propendendo per far valere il diritto di riscatto per il giocatore arrivato in prestito dall’Atalanta. L’idea sarebbe poi quella di offrirgli un contratto quadriennale.

Una dimostrazione di completa fiducia nei confronti dell’attaccante, il cui riscatto è fissato alla cifra di 12 milioni di euro.

