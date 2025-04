Solinas, viaggi gratis nei traghetti: il suo nome nell’inchiesta a Genova

Viaggi gratuiti nei traghetti Tirrenia-Cin come moneta di scambio per possibili corruzioni. Questo il fulcro dell’indagine della Procura di Genova coordinata dal pm Walter Cotugno, che ha portato alla luce come in 6 anni sarebbero stati distribuiti quasi 34mila biglietti omaggio, molti dei quali collegati a trattamenti preferenziali per le compagnie di navigazione.

Tra i nomi finiti nell’elenco dei fruitori dei viaggi gratis su cui sta indagando la Procura ligure compare anche Christian Solinas, ex presidente della Regione Sardegna, insieme a sua moglie. Solinas, non indagato, avrebbe usufruito del beneficio nel 2023 per recarsi al Salone Nautico di Genova.

Nel lungo elenco di beneficiari compaiono anche figure di primo piano come Nicola Carlone, comandante generale delle Capitanerie di porto, Roberto Isidori, attuale vicecapo di gabinetto di Matteo Salvini, nonché Beppe Grillo e il figlio Ciro. Nessuno di loro, precisano gli investigatori, risulta attualmente indagato.

Tra le persone coinvolte spiccano ufficiali della Capitaneria di porto, esponenti delle forze dell’ordine, due magistrati e diversi funzionari pubblici. Indagato invece Achille Onorato, che davanti al magistrato si è avvalso della facoltà di non rispondere.

Nel frattempo, la Procura ha avanzato la richiesta di due arresti domiciliari e undici interdittive. La decisione spetterà al giudice Silvia Carpanini, attesa nei prossimi giorni.

