Sanità, vertice Todde-Pd scontenta gli alleati | Sinistra futura: “Più condivisione”

Si riaccende il confronto politico all’interno della maggioranza regionale in Sardegna, dopo il vertice sulla sanità che ha visto protagonisti la governatrice Alessandra Todde e una delegazione del Partito Democratico. A intervenire è stato il capogruppo di Sinistra Futura, Luca Pizzuto, che ha richiamato la necessità di un maggiore coinvolgimento dell’intera coalizione nelle decisioni strategiche.

“Le scelte strategiche su problemi importanti della Regione devono essere esaminate e discusse dentro la maggioranza di governo. È normale che ci siano interlocuzioni tra i partiti sui vari temi, ma le decisioni devono essere collettive”, ha dichiarato.

L’intervento arriva all’indomani dell’incontro tra la presidente e i rappresentanti dem, tra cui il segretario regionale Silvio Lai e la consigliera Carla Fundoni, presidente della commissione Sanità. Un passaggio che, secondo Pizzuto, rende ancora più urgente un momento di confronto più ampio all’interno della maggioranza.

“Riteniamo indispensabile fare il punto sull’attuazione del programma di governo con cui il campo progressista ha vinto le elezioni”, ha aggiunto. Tra le questioni indicate come prioritarie figurano sanità, energia, riforma delle istituzioni, politiche sociali e giovanili e trasporti. Ambiti che, secondo il capogruppo di Sinistra Futura, richiedono un contributo corale per garantire coerenza e incisività all’azione di governo.

In quest’ottica, Pizzuto ha avanzato una richiesta precisa: “Chiediamo che la coalizione di governo venga riunita al più presto, per affrontare insieme le emergenze ancora aperte e definire in modo condiviso le priorità dei prossimi mesi”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it