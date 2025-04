Sestu, scontro tremendo: coinvolte due auto e un camion ribaltato

Paura ieri sera sulla strada provinciale 9, a Sestu. Un incidente stradale ha coinvolto due auto e un camion, ribaltatosi su un fianco dopo l’impatto.

L’allarme è scattato poco dopo le 20. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del comando di Cagliari, che hanno prima stabilizzato il mezzo pesante per evitare ulteriori pericoli, poi hanno messo in sicurezza i veicoli coinvolti e liberato un automobilista rimasto incastrato all’interno della sua vettura. L’uomo è stato affidato ai sanitari del 118, arrivati con due ambulanze, e trasportato in ospedale.

Le operazioni di recupero del camion, necessarie per liberare la carreggiata, sono state completate con l’ausilio di un’autogru partita dalla centrale di viale Marconi. Sul luogo dell’incidente hanno operato anche le forze dell’ordine, incaricate dei rilievi e della gestione del traffico. Le cause dello scontro sono ancora in fase di accertamento.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it