Allarme truffe a Sassari: chiedono soldi in nome dei Salesiani

Si presentano davanti alle porte di casa e chiedono soldi per la processione di Maria Ausiliatrice: nella città del Nord Sardegna è allarme per le truffe porta a porta

Fioccano i tentativi di truffa a Sassari, con i malviventi che si presentano alle porte delle case e chiedono soldi spacciandosi per associazioni o, come in questo caso, in nome della comunità Salesiana.

A lanciare l’allarme è stato il vice parroco della comunità Don Mirko Rosso che ha allertato gli abitanti sui social: “Ci sono alcune persone che stanno passando per le vie del quartiere (oggi ci giunge voce da via Bellini) chiedendo soldi per far passare la processione di Maria Ausiliatrice nella via. Si comunica che nessuno della Comunità Salesiana sassarese ha autorizzato tale iniziativa“.

Da qui l’appello a far girare il messaggio e a prestare attenzione. Negli ultimi giorni infatti, alcuni malviventi si erano spacciati per dipendenti di una nota azienda florovivaistica della città.

