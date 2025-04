Cisl Sardegna, Pier Luigi Ledda confermato segretario generale

Sarà ancora Pier Luigi Ledda il segretario generale della Cisl Sardegna. In questi giorni a Cagliari si è svolto il congresso del sindacato che ha portato alla sua rielezione.

Ad affiancarlo ci saranno Federica Tilocca, 58 anni di Burgos, e Mirko Idili, 55 anni di Ozieri, che già facevano parte della segreteria regionale.

Nel corso del congresso ha preso parola proprio Ledda: “Siamo un’organizzazione con una visione, una prospettiva e un progetto per il futuro, perché crediamo che il cambiamento non si attenda, ma si costruisca con impegno e determinazione”.

“Sono convinto – ha proseguito – che questo percorso congressuale ci abbia reso più forti, più consapevoli, più pronti a esercitare il nostro ruolo con passione, responsabilità e determinazione. Siamo qui per stare al fianco delle persone, per ascoltare davvero, per costruire soluzioni, per portare proposte concrete”.

