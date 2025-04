Alghero, minacce di morte ad attivista contro la tangenziale

Donato Capuano, presidente del Comitato Tangenziale 291, un’associazione civica spontanea che si oppone al piano di realizzazione della “Tangenziale di Alghero”, infrastruttura viaria parte del completamento della strada statale 291 che unisce la città catalana a Sassari, è stato destinatario di gravi intimidazioni. Un messaggio anonimo, vergato su un foglio di formato A4 e rinvenuto nella sua cassetta postale, recitava: “Hai rotto il c. con questa tangenziale, stai attento se non vuoi morire in tangenziale”.

Lo stesso Capuano ha reso pubblica la minaccia di morte attraverso un video diffuso sulla sua pagina Facebook personale e su quella del comitato. Nel filmato, ha dichiarato: “È un messaggio codardo, senza volto. Ho presentato subito denuncia ai carabinieri, perché la legalità non si minaccia, si difende”.

Il presidente del comitato ha poi aggiunto: “Forse ho toccato interessi troppo grandi per qualcuno, oppure qualcuno si diverte a fare lo sciocco. Comunque, non mi fermo. A chi ha scritto questa lettera dico solo di pentirsi, c’è ancora tempo per tornare indietro e scegliere il coraggio invece della codardia. Io continuo a camminare a testa alta, senza paura e con la voglia di lottare sempre per il bene di Alghero, il nostro territorio, il futuro dei nostri figli”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it