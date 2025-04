Becciu rinuncia al Conclave, i cardinali: “Apprezziamo il gesto”

"Esprimiamo apprezzamento per il gesto da lui compiuto", si legge in una nota ufficiale della congregazione dei cardinali

In merito alla vicenda che ha coinvolto il cardinale Giovanni Angelo Becciu in merito al suo ingresso o meno al conclave che eleggerà il nuovo Santo Padre, la Congregazione dei cardinali ha ufficializzato di “aver preso atto che egli, avendo a cuore il bene della Chiesa, nonché per contribuire alla comunione e alla serenità del Conclave, ha comunicato la sua decisione di non partecipare ad esso”.

In una nota ufficiale, la medesima Congregazione dei cardinali “esprime apprezzamento per il gesto da lui compiuto ed auspica che gli organi di giustizia competenti possano accertare definitivamente i fatti”.

