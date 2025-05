Torres, la rabbia dei tifosi dopo la sconfitta: “Avete fatto vergognare una città”

“Avete fatto vergognare una città”. Questo uno dei commenti più cliccati sulla pagina ufficiale della Torres dopo il 7-1 incassato dall’Atalanta Under 23 che spegne sul nascere il sogno Serie B dei sassaresi.

“L’Atalanta sembrava quella che gioca in Serie A, sia fisicamente che tecnicamente. Come si può aver preparato così male la partita? Un’umiliazione incredibile” recita un altro commento. E ancora: “Metteteci la faccia, non vi meritate nemmeno un saluto per la stagione fatta finora”; “Non mi sono mai vergognato come oggi in 34 anni”; “Mai vista in tutta la mia vita una prestazione così indegna”.

Sul banco degli imputati c’è in primis mister Alfonso Greco. “Ho 72 anni, non ho mai visto la Torres prendere 7 gol – scrive un altro tifoso – grazie Greco, e grazie alla società, chi è causa del suo mal pianga se stesso”. E in tanti chiedono l’esonero immediato.

