Caro carburanti, Aeroitalia conferma: “Non ci sarà aumento dei costi per i sardi”

Aeroitalia e Ita Airways congelano le tariffe per la Sardegna grazie a un accordo con Ministero e Regione che prevede sussidi e ripartizione dei costi del carburante

La continuità territoriale della Sardegna viene messa in salvo rispetto ai recenti rincari del settore energetico. Al termine del tavolo tecnico convocato presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), l’Amministratore Delegato di Aeroitalia, Gaetano Intrieri, ha confermato il raggiungimento di un’intesa volta a neutralizzare l’impatto del prezzo dei carburanti sui biglietti aerei.

“Desidero esprimere il mio sincero ringraziamento al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, a Edoardo Rixi, Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, a Barbara Manca, Assessora dei Trasporti della Regione Autonoma della Sardegna e a Pierluigi Di Palma, Presidente ENAC per l’impegno concreto e tempestivo dimostrato in occasione del tavolo tecnico convocato presso il MIT sul tema del caro carburante. Grazie alla positiva collaborazione istituzionale e al senso di responsabilità condiviso tra le parti, si è riusciti a definire un’operazione di sistema a tutela della continuità territoriale e dei viaggiatori sardi”, ha dichiarato Intrieri.

Nonostante l’aumento dei costi operativi che sta colpendo il comparto dell’aviazione, la decisione dei vettori è stata quella di mantenere stabili i prezzi per i collegamenti isolani. «Insieme ad Ita Airways si è deciso di non aumentare le tariffe per i collegamenti da e per la Sardegna, nonostante il forte impatto del rincaro dei carburanti che grava sull’intero settore del trasporto aereo. Ciò è stato possibile – continua Intrieri – grazie all’attivazione immediata di sussidi che ci permetteranno di compensare almeno in parte i maggiori costi sostenuti dalle compagnie».

L’operazione finanziaria prevede una suddivisione degli oneri tra i diversi attori coinvolti:

Compagnie aeree: Aeroitalia e Ita Airways copriranno direttamente il 24% delle risorse necessarie.

Istituzioni: La quota rimanente sarà a carico del Ministero e della Regione Sardegna.

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