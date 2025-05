Dramma a Pirri: 61enne trovato morto nella sua abitazione

L'uomo era irreperibile da giorni e così è stato sollecitato l'intervento dei soccorsi. Una volta entrati in casa però hanno fatto la macabra scoperta

Drammatica scoperta da parte di Vigili del Fuoco e Polizia: un uomo di 61 anni è stato trovato morto nella sua abitazione a Pirri, tra via Toti e via Argiolas.

Secondo le ricostruzioni, l’uomo era irreperibile da giorni e per questo motivo si è spinto per un intervento da parte di soccorsi e forze dell’ordine. Quando il personale del 118 è arrivato sul posto, ha infatti sollecitato l’arrivo dei Vigili del Fuoco per farsi aprire la porta.

Una volta entrati però, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 61enne. Al momento non risultano essere note le cause della morte.

