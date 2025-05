La Dinamo Sassari riparte da Thomas: ufficiale il rinnovo

"La Sardegna per me è come casa. Ai tifosi dico: state pronti". Queste le prime parole del lungo statunitense dopo il rinnovo annunciato oggi

Conclusa la stagione, la Dinamo Sassari comincia già a definire il roster in vista della prossima e uno dei primi rinnovi non poteva che essere quello di Rashawn Thomas.

Il lungo era tornato a vestire la maglia biancoblù lo scorso gennaio e si è imposto subito come punto di riferimento prezioso per la squadra con una media di 13,8 punti e 7,8 rimbalzi a partita.

A dare notizia del rinnovo è stata la stessa Dinamo Sassari con un comunicato ufficiale, in cui sono state riportate anche le dichiarazioni del giocatore statunitense: “Credo nella visione che si sta costruendo per il futuro e in quello che possiamo realizzare insieme. La Sardegna, per me, è come casa. Mi aspetto di riuscire a competere al miglior livello possibile”.

Thomas chiude poi con un messaggio rivolto ai tifosi: “Ai tifosi dico: state pronti e preparatevi a supportarci anche il prossimo anno, restando con noi nei momenti belli e in quelli difficili. Spero davvero che possiate essere fieri di noi”.

