Torres, eliminata e contestata: superata l’Atalanta per 2-1

La Torres, come prevedibile, non riesce a ribaltare il punteggio della gara d’andata ed è eliminata dai playoff di Serie C. Ma i sassaresi chiudono la stagione con una vittoria: 2-1 contro l’Atalanta Under 23.

È stata in buona parte una gara a senso unico, coi bergamaschi che hanno difeso il largo vantaggio ottenuto in casa e i sassaresi che hanno provato a minare le certezze avversarie.

I gol sono arrivati però troppo tardi. Una doppietta devastante di Varela, due marcature annullate (Zamparo e ancora Varela), diverse occasioni sprecate. L’Atalante è andata a segno solo nel finale, nell’unico vero acuto di una gara tutto sommato controllata.

Durante la gara, i tifosi della Torres hanno esposto diversi striscioni di contestazione contro la società e i giocatori.

