Sanità, Bartolazzi: “Autosufficienza per i tumori entro il 2030”

Dopo la presentazione della Rete Oncologica Regionale, avvenuta a Cagliari, l’assessore alla Sanità, Armando Bartolazzi, ha voluto fare il punto della situazione sull’oncologia in Sardegna.

“Valorizzare e potenziare le professionalità e le eccellenze sarde nel campo dell’Oncologia. La Rete Oncologica Regionale è un organismo che ha bisogno di un lavoro di squadra e di un comune linguaggio per raggiungere i suoi obiettivi” ha spiegato l’assessore.

“Gli esperti presenti nel Comitato in misura non superiore a 4 opereranno a titolo completamente gratuito – continua – e potranno, se necessario, fornire pareri su terapie innovative che potranno essere introdotte in Sardegna valorizzando le competenze già presenti nel territorio dell’isola, garantendo così migliori possibilità di cura per i pazienti”.

Infine Bartolazzi conclude: “Fra gli obiettivi della nascente Rete Oncologica Regionale vi è sia il raggiungimento dell’autosufficienza per patologia oncologica in Sardegna, sia la promozione della ricerca, attraverso l’equità di accesso a nuove chance terapeutiche e diagnostiche, la conduzione unitaria delle sperimentazioni cliniche, l’infrastrutturazione di base per la ricerca traslazionale in attesa di un Irccs regionale”.

