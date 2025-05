Bartolazzi: “Ho subìto la mortificazione della mia professionalità”

L’assessore regionale alla Sanità Armando Bartolazzi è ancora scosso per la tempesta che si è abbattuta su di lui per una frase riportata su un media regionale, travisata e fuori contesto. In un breve video ha smentito ancora una volta con forza di aver dichiarato lo stop ai farmaci per gli over 80.

“Sentirsi accusato di aver affermato ‘stop ai farmaci innovativi per gli ultra 80enni’ è doloroso e scorretto. Da medico e oncologo quello che ho subìto è la mortificazione della professionalità. Per più di 40 anni mi sono impegnato per rendere le cure oncologiche sostenibili per tutta la nazione”.

Sul pesante costo delle terapie spiega di esser intervenuto già nel 2019 a Ginevra, proponendo una risoluzione italiana per l’abbattimento del costo dei farmaci a livello mondiale.

“Stiamo lavorando per rilanciare l’oncologia in Sardegna. Non per escludere alcuna categoria di pazienti. Da quando è partito questo assessorato sono iniziate terapie Car-T, particolarmente costose. Già 7 pazienti sono stati trattati in Sardegna. Presto arriveranno anche terapie molecolari molto costose per il trattamento della beta talassemia”.

