Pintore difende Bartolazzi: “Ero al convegno, favoriva inclusione over 80”

La presidente dell'associazione "Vivere a Colori Sardegna" ha manifestato la sua solidarietà per l'assessore: "Se fossero state vere le affermazioni, io per prima avrei sollevato obiezioni"

Marilena Pintore, presidente dell’Associazione dei malati oncologici “Vivere a Colori Sardegna”, ha manifestato tutta la sua solidarietà nei confronti dell’assessore Bartolazzi, in seguito al caso scoppiato quest’oggi.

“Prima come paziente, poi come Presidente dell’Associazione dei malati oncologici Vivere a Colori Sardegna, vorrei puntualizzare e portare la nostra solidarietà all’Assessore Armando Bartolazzi, in quanto, ero presente al Convegno del 23.05.2025 a Cagliari, invitata da Federsanitá come relatrice, per dare voce ai malati oncologici dei nostri territori” afferma in apertura di comunicato Pintore.

“Se fossero state vere le affermazioni dell’Assessore, così come riportate sulla stampa di oggi da parte della giornalista dell’Unione Sarda, io stessa per prima avrei immediatamente sollevato obiezioni ed osservazioni in merito durante il dibattito”.

La presidente dell’associazione poi prosegue: “Ritengo che nel suo intervento l’Assessore Armando Bartolazzi, voleva puntualizzare che gli over 80, così come da Linee Guida, sono solitamente fuori dalla prescrizione dei farmaci oncologici innovativi sperimentali, non certo dalle terapie di cura”.

“Quindi – chiarisce infine – favoriva con convinzione l’inclusione degli over 80 e non la loro esclusione dalle cure. Gli ultraottantenni ricevono le terapie necessarie, ma potrebbero non essere eleggibili per alcuni trattamenti sperimentali. Spero che questo chiarimento possa aiutare a dissipare eventuali dubbi e preoccupazioni tra i pazienti e le loro famiglie”.

