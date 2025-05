Cellino, l’ex presidente del Lecco attacca: “Non andrà in C, ha le carte di tutti”

Paolo Di Nunno, ex patron del Lecco, si scaglia contro Massimo Cellino a proposito del caso che rischia di far retrocedere il Brescia: "Si salverà anche stavolta"

“Il Brescia in Serie C? Dimenticatelo, scommetto tutto quello che volete”. Così l’ex presidente del Lecco, Paolo Di Nunno, ai microfoni di Sportitalia sferra un attacco diretto a Massimo Cellino, attuale numero uno del Brescia al centro dell’inchiesta su dei mancati pagamenti che rischia di gettare il club in terza serie.

“Ricordati che quello è stato la mia rovina” ha detto Di Nunno in studio con il giornalista Michele Criscitiello. “Era tornato di nuovo in C e ha fatto talmente casino che lui è rimasto in B, ha messo dietro un’altra società per fare indagare due società, il Perugia e la Reggina”.

“Lui aveva detto che la Reggina non pagava gli stipendi, poi il tribunale gli aveva dato ragione, ma la Lega ha detto che il tribunale civile è una cosa, il tribunale del calcio è un’altra”.

Poi l’affondo: “Dimenticalo che andrà in C, lui ha le carte in mano di tutta la Lega. Ha le carte di tutti gli uomini potenti della nostra Lega“.

