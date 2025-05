Confronto con gli studenti di Muravera per la presidente Todde, che sui social si è detta soddisfatta dell'interesse mostrato dai giovani per i temi caldi dell'Isola

Todde a Muravera per incontrare gli studenti: “Confronto vivo e necessario”

Mattinata con gli studenti per la presidente della Regione, Alessandra Todde. La governatrice ha partecipato a un incontro nell’Istituto I.I.S. “L. Einaudi” di Muravera, dove ha incontrato i ragazzi e le ragazze per parlare dei principali temi della sua agenda politica.

“Giovani attenti, consapevoli, pronti a interrogarsi sul presente e sul futuro della nostra isola” ha commentato Todde sui social a margine dell’incontro.

“Abbiamo affrontato insieme temi fondamentali per la Sardegna: dalla sanità al contrasto allo spopolamento, dalla mobilità allo sviluppo locale, passando per le servitù militari, l’edilizia scolastica, le energie rinnovabili, l’identità culturale e linguistica e il ruolo delle donne in politica. Un confronto vivo e necessario”.

