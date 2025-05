Decadenza Todde, ecco cosa ha deciso (davvero) il Tribunale di Cagliari

Il Tribunale di Cagliari si è espresso in merito al ricorso della governatrice della Sardegna, Alessandra Todde, sul caso decadenza giunto dal collegio di garanzia elettorale.

La sentenza. Il Tribunale di Cagliari si è dichiarato incompetente ad esprimersi in merito e tutti i ricorsi, non solo quello della presidente Todde, sono stati dichiarati inammissibili e non rigettati. Nelle motivazioni della sentenza emerge come il Collegio di garanzia non poteva esprimersi sulla decadenza.

Questione decadenza. L’unico organismo che può dichiarare decaduta Alessandra Todde dalla propria carica di presidente della Regione Sardegna è il Consiglio regionale, come atto di alta amministrazione. Questo potrà avvenire solo quando il provvedimento sarà definitivo, di conseguenza c’è la possibilità di ricorrere in appello nel momento in cui i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili.

Sviluppi della vicenda. Verrà fatto un approfondimento, i legali hanno fatto una prima lettura. Oggi la presidente non è stata dichiarata decaduta, così come non lo è stata a gennaio e il Consiglio regionale avrà tutte le motivazioni per potersi esprimere a suo tempo. Le sanzioni rispetto alle violazioni commesse dalla presidente del rendiconto elettorale sono diverse dalla decadenza, tanto che il Tribunale mantiene valide le sanzioni pecuniarie.

