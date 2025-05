Cappellacci ancora contro Aeroitalia: “La Sardegna viaggia nel tempo”

Ugo Cappellacci, Presidente della Commissione Affari Sociali e Salute della Camera dei deputati, ha voluto ribadire il problema che lega i sardi e la Sardegna verso il resto del Paese attraverso la mobilità aerea. In questo caso l’esponente forzista ironizza su una scritta apparsa sopra un biglietto di Aeroitalia.

“Noi sardi continuiamo a sognare una mobilità degna di un paese moderno, mentre ci assegnano posti da museo e menù da fattoria. Altro che continuità territoriale… qui siamo alla frattura epocale!”, commenta via social Cappellacci. L’esponente di Forza Italia poi scherza, in merito a quanto apparso sopra un biglietto aereo per un volo Cagliari-Roma: “Grazie ad Aeroitalia, viaggiare da Cagliari a Roma non è solo un volo: è un’esperienza immersiva nella storia. Posto assegnato: 19° secolo. Bagaglio speciale: 1x POLLO (sì, avete letto bene)”.

Infine l’attacco alla governatrice Todde: “È questo il livello a cui siamo arrivati. E mentre la Todde discetta di sentenze e complotti, la Sardegna viaggia indietro nel tempo”.

