L’allerta è stato diramato a tutti i posti di Polizia dei paesi limitrofi così come a porti e aeroporti. Alle ricerche aggregato anche il Personale del Nucleo Investigativo Regionale della Polizia Penitenziaria

Marocchino evade dalla colonia di Is Arenas: ricerche in corso

Nella mattinata di oggi, 30 maggio 2025, un detenuto 44enne di nazionalità marocchina non si è fatto trovare sul posto di lavoro legato alla colonia circondariale di Is Arenas (Arbus). Allerta in tutto il territorio, a porti e aeroporti.

Il detenuto lavorava come addetto alle pulizie nel villaggio gestito dall’Ente di Assistenza dell’Amministrazione penitenziaria. Al consueto controllo non si è fatto trovare, mettendo in allarme gli Agenti che subito hanno provveduto ad allargare le ricerche all’interno di tutto il territorio della Colonia informando immediatamente il Comandante di Reparto ed il Direttore del Carcere.

Alle ricerche si è immediatamente aggregato anche il Personale del Nucleo Investigativo Regionale della Polizia Penitenziaria.

“Il detenuto che manca all’appello deve scontare altri 2 anni di carcere per spaccio di sostanze stupefacenti e documenti falsi che, se si conferma l’evasione, aumentano ulteriormente e li sconterà in un carcere chiuso perdendo

un lavoro sicuro e la possibilità di formazione lavorativa. Se effettivamente si tratta di evasione ci auguriamo che lo stesso venga preso e riaccompagnato in carcere quanto prima” commenta il segretario generale Fns Cisl, Giovanni Villa.

