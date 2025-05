Riparte la stagione dei piromani in Sardegna: 10 incendi nell’isola

In data odierna vengono segnalati 10 incendi occorsi sul territorio regionale, due dei quali ha richiesto l’intervento del mezzo aereo della flotta regionale. Particolarmente impegnative le operazioni a Macomer e Masullas.

Incendio rurale in agro del Comune di Macomer (NU), in località “Su Muzzone”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo forestale di Macomer, coadiuvato dal personale a bordo dell’elicottero proveniente dalla base elicotteri del CFVA di Pula (CA). Le fiamme hanno percorso una superficie di circa 1 ettaro di pascolo alberato, confinante. Le operazioni di spegnimento del mezzo aereo sono terminate alle ore 16:28.

Incendio rurale in agro del comune di Masullas (OR) in località “Terraniu” il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione forestale di Marrubiu, coadiuvato dal personale a bordo dell’elicottero decollato dalla base elicotteri del CFVA di Pula (CA) e dal personale del GAUF del CFVA di Oristano, presenti sul posto ancue due squadre dei Vigili del Fuoco provenienti da Ales e da Oristano. Le fiamme preliminarmente hanno percorso un seminativo per poi interessare un bosco di conifere, dove l’elicottero è stato determinante per il contenimento delle fiamme. Le operazioni di spegnimento e bonifica sono tutt’ora in corso.

