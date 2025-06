Bosa, malore durante una battuta di pesca: morto un 74enne

La vittima è un 74enne originario di Rimini ma residente in Sardegna: inutili i soccorsi

Tragedia nelle acque al largo di Capo Marrargiu, nella costa nord di Bosa. Un uomo di 74 anni, originario di Rimini ma da tempo residente nella cittadina sarda, ha perso la vita durante un’immersione subacquea finalizzata alla pesca del corallo.

Il sub, regolarmente autorizzato all’attività, si trovava in mare insieme ad altri quattro pescatori a bordo dell’unico peschereccio della zona abilitato a questo tipo di pesca. Durante l’immersione, l’uomo avrebbe accusato un malore improvviso, probabilmente legato a un problema cardiocircolatorio.

I compagni hanno immediatamente riportato il 74enne a bordo e lanciato l’allarme. La Capitaneria di Porto è intervenuta con un mezzo navale e personale specializzato che ha tentato manovre di rianimazione, purtroppo senza esito. Il decesso è stato constatato a bordo.

In via precauzionale, la Guardia Costiera ha posto sotto sequestro il peschereccio e tutta l’attrezzatura utilizzata per l’immersione. Sul caso è stata aperta un’inchiesta dalla Procura, che dovrà ora ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e stabilire eventuali responsabilità.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it