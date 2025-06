Ranieri, sul web è un plebiscito: “In Nazionale al posto di Spalletti”

Suggestione social o idea concreta? Claudio Ranieri è il nome più caldo in queste ore per il possibile sostituto del ct Luciano Spalletti alla guida della Nazionale. L’attuale allenatore azzurro è finito nel mirino della critica dopo il tremendo 3-0 rimediato dalla Norvegia, risultato che rischia di compromettere la qualificazione ai prossimi Mondiali.

Come rivelato dallo stesso Spalletti in conferenza stampa, dopo la sfida di domani contro la Moldova il tecnico incontrerà i vertici della Figc per fare il punto della situazione. Non è escluso l’addio alla panchina azzurra.

Ecco quindi che sui social impazza il nome di sir Claudio, considerato il profilo migliore per ridare fiducia alla Nazionale visti i recenti miracoli con Cagliari e Roma. Ranieri è però un dirigente giallorosso dopo il recente ritiro dalla carriera di allenatore. In passato disse che gli sarebbe piaciuto allenare una grande Nazionale e forse, mai come adesso, la porta di Coverciano sembra davvero spalancarsi.

