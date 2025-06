Segariu, fiamme altissime | Arrivano i Canadair, primo intervento della stagione

Incendio di grosse dimensioni nel territorio di Segariu. Da qualche ora le squadre di terra dei Vigili del fuoco e dei volontari sono impegnate a domare il rogo in un’area collinare tra coltivazioni e macchia mediterranea. Sul posto anche gli elicotteri del servizio antincendio regionale.

Per fronteggiare il fronte di fuoco, anche due Canadair. Uno decollato da Olbia, mentre il secondo è partito da Ciampino per dare ulteriore supporto. Si tratta del primo intervento dei Canadair in questa campagna antincendio in Sardegna.

