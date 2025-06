Fortunatamente, nessuna persona è rimasta coinvolta nell'accaduto. Sono ora in corso gli accertamenti necessari per stabilire le cause

Paura a Selargius, auto in fiamme nel box: evitati danni alla casa

I Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari sono intervenuti ieri sera, intorno alle 21:00, in Via Parigi a Selargius, per spegnere un incendio divampato all’interno di un box auto privato.

Le fiamme, originate da un’autovettura in sosta, si sono rapidamente propagate, interessando anche la copertura esterna della struttura. Grazie al tempestivo intervento di tre automezzi dei Vigili del Fuoco, l’incendio è stato domato e l’area messa in sicurezza, scongiurando che le fiamme si estendessero all’abitazione adiacente.

Fortunatamente, nessuna persona è rimasta coinvolta nell’accaduto. Sono ora in corso gli accertamenti necessari per stabilire le cause probabili che hanno innescato l’incendio.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it