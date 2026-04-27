Elmas, auto ribaltata lungo la 130: traffico paralizzato

Mattinata complicata per la viabilità nell’area di Elmas, dove un incidente stradale ha causato forti rallentamenti lungo la Statale 130 in direzione Cagliari, nei pressi dello svincolo aeroporto.

Per cause ancora in fase di accertamento, due veicoli sono rimasti coinvolti nello scontro e uno di questi si è ribaltato sulla carreggiata, rendendo necessario l’intervento dei soccorsi.

Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco, impegnati nella messa in sicurezza dell’area e dei mezzi coinvolti, mentre il personale del 118 ha prestato le prime cure agli occupanti dei veicoli. Al momento non sono stati diffusi dettagli sulle condizioni delle persone coinvolte.

L’incidente ha avuto pesanti ripercussioni sulla circolazione, soprattutto perché avvenuto in una fascia oraria critica per i pendolari. Lunghe code si sono formate in ingresso verso il capoluogo, con rallentamenti estesi per diversi chilometri.

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