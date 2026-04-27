Cagliari, notte di incidenti al Poetto: due auto ribaltate

Notte movimentata lungo il litorale del Poetto, dove si sono verificati due distinti incidenti stradali a distanza di pochi chilometri, entrambi caratterizzati dal ribaltamento dei veicoli coinvolti.

Il sinistro più grave è avvenuto nei pressi di via Montecristo. A bordo dell’auto viaggiavano 5 persone, rimaste ferite nell’impatto. Tutti gli occupanti sono stati soccorsi e trasferiti in codice rosso nei pronto soccorso degli ospedali cagliaritani. Non è però chiara la dinamica del sinistro e potrebbe esserci stata un’altra auto coinvolta che si è però dileguata.

Qualche chilometro più avanti, in direzione Quartu Sant’Elena, si era verificato poco prima un altro incidente con dinamica simile. In questo caso, un’auto con a bordo due ragazze si è ribaltata autonomamente: le giovani sono state trasportate in ospedale in codice giallo e non risultano altri mezzi coinvolti.

Sul posto sono intervenute diverse ambulanze del 118 per prestare le prime cure ai feriti, i Vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei veicoli e la Polizia Locale per i rilievi e la gestione della viabilità.

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