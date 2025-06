Vasti incendi alimentati dal vento e dalle alte temperature: Canadair ed elicotteri in volo, evacuazioni e problemi sui voli all’aeroporto di Alghero

Incendi in Sardegna, roghi da nord a sud: domenica infernale

Un’ondata di fuoco e paura sta colpendo la Sardegna, flagellata da numerosi incendi che stanno interessando diverse aree dell’Isola da nord a sud, alimentati da temperature elevate e forte vento.

Particolarmente critica la situazione nella Nurra, dove un vastissimo incendio sta devastando le campagne nei pressi della borgata di Santa Maria La Palma, nel territorio di Alghero, a poca distanza dall’aeroporto. Le fiamme, alimentate dalle raffiche di vento, minacciano abitazioni e aziende agricole, mentre il fumo ha causato disagi ai voli, con almeno tre dirottamenti su Cagliari-Elmas.

Decine gli operatori coinvolti: Corpo Forestale, Protezione Civile, Vigili del fuoco e volontari, supportati da elicotteri regionali e Canadair, in un tentativo incessante di contenere l’avanzata del fuoco.

Situazione drammatica anche a Ozieri, dove le fiamme hanno lambito l’ospedale. L’incendio è divampato intorno alle 14 in località Puppuruju e Murada, nella periferia del paese, densamente popolata. Immediato l’intervento di un elicottero dalla base di Anela, del Superpuma da Alà dei Sardi e di un Canadair decollato da Olbia.

A Villacidro altri tre elicotteri sono in volo per fronteggiare un altro fronte attivo. Focolai e paura anche a Muros, Ossi e in agro del comune di Sassari, precisamente nella zona di Sa Coa de su Soldatu.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it