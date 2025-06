L'intervento tempestivo del soccorritore ha scongiurato il peggio: sul posto è intervenuto l'elisoccorso per precauzione

Tortolì, paura in spiaggia: bambina rischia di annegare, salvata dal bagnino

Momenti di paura a Tortolì nella tarda mattinata di oggi, per un principio di annegamento che ha coinvolto una bambina nelle acque antistanti la spiaggia di Foxi Lioni. Intorno alle 12.30, è stato richiesto l’intervento urgente dell’elicottero Areus, atterrato in uno spiazzo vicino al litorale.

La piccola è stata soccorsa immediatamente dal bagnino in servizio presso lo stabilimento balneare, il cui intervento è stato determinante. Dopo i primi soccorsi e le valutazioni sanitarie in loco, il medico a bordo dell’equipaggio aereo ha disposto il trasferimento al Brotzu di Cagliari per ulteriori accertamenti.

La bambina è attualmente sotto controllo medico e le sue condizioni non destano preoccupazioni. Sul posto sono intervenute anche le ambulanze del 118 per il supporto sanitario.

