La Sardegna punta sullo spazio: a Selargius pronto nuovo centro dell’Asi

A Selargius è pronto a partire il quarto centro operativo dell’Agenzia Spaziale Italiana. Questo è stato uno dei temi discussi nel corso dell’incontro avvenuto questa mattina tra l’Asi e la Regione.

Si tratta di un centro che sarà di primaria importanza e che, come sottolineato dall’Agenzia, rafforzerà il ruolo della Sardegna nel campo dell’esplorazione e delle comunicazioni nello spazio profondo.

Di base, il centro nascerà come struttura di comunicazione condivisa con il Sardinia Radio Telescope dell’Inaf a San Basilio, ma verrà successivamente dotato di una propria antenna. In questo modo, si trasformerà in un hub nazionale e internazionale per le attività di ricerca e formazione nel settore spaziale.

“Oggi abbiamo avuto l’opportunità di approfondire le potenzialità di sviluppo della nostra struttura, ottenendo un appoggio fondamentale da parte di tutti i rappresentanti istituzionali per raggiungere l’obiettivo comune di creare sull’Isola un centro di eccellenza a livello internazionale – ha affermato il presidente dell’Asi, Teodoro Valente – Sarà un network completo, capace di imprimere un impulso sostanziale allo sviluppo scientifico, tecnologico ed economico del territorio”.

