Siliqua, violazione reiterata della detenzione domiciliare: 22enne condotto in carcere

Non è durata a lungo la permanenza tra le mura domestiche per un 22enne di Siliqua, già noto alle forze dell’ordine. Nella giornata di ieri, i Carabinieri della locale Stazione hanno dato esecuzione a un provvedimento emesso dall’Autorità Giudiziaria di Cagliari, che ha disposto l’aggravamento della misura cautelare con l’immediato ripristino della detenzione in carcere.

Il giovane si trovava in regime di arresti domiciliari dal 25 aprile, un beneficio ottenuto dopo un precedente periodo di detenzione. Tuttavia, la misura si è rivelata presto inefficace. Durante questo breve lasso di tempo, il ragazzo ha collezionato una serie di ripetute inosservanze alle prescrizioni imposte dal magistrato, rendendo necessaria una revisione del provvedimento.

Il ritorno in carcere è il frutto di un attento e costante lavoro di controllo del territorio svolto dai militari della Stazione di Siliqua. I Carabinieri hanno monitorato con scrupolo la condotta del ventiduenne, documentando con precisione ogni singola violazione. Gli esiti di tali verifiche sono stati tempestivamente trasmessi all’Autorità Giudiziaria, che, valutata la reiterazione delle mancanze, ha giudicato la misura domiciliare non più idonea a garantire le esigenze cautelari.

Ricevuta l’ordinanza di custodia cautelare, i militari si sono recati presso l’abitazione del ragazzo. Dopo aver espletato le formalità di rito, hanno proceduto al trasferimento del ventiduenne presso la Casa Circondariale “Ettore Scalas” di Uta, dove ora resta a disposizione dei magistrati.

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