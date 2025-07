Torre delle Stelle, tamponamento a catena: 9 feriti in codice rosso

Grave incidente stradale questa sera lungo la Statale 125 Var, al km 7,700, dove 4 mezzi sono rimasti coinvolti in un tamponamento a catena. Le cause del sinistro sono ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine, giunte sul posto per i rilievi.

Il bilancio è pesante: 9 persone sono rimaste ferite, tutte soccorse e trasportate in ospedale in codice rosso. L’intervento è stato tempestivo grazie alla squadra dei Vigili del fuoco, che ha messo in sicurezza i veicoli incidentati e l’intera sede stradale, prestando assistenza agli occupanti bloccati all’interno dei mezzi.

Sul posto sono arrivate 5 ambulanze del Servizio Territoriale di Emergenza e un elicottero, che hanno fornito le prime cure e coordinato il trasporto urgente dei feriti nei diversi ospedali della zona. La presenza delle forze dell’ordine ha consentito il controllo della viabilità e l’avvio delle indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente.

