Maltempo Sardegna, allerta temporali a Pirri e nel Campidano

Un avviso di codice giallo per rischio idrogeologico è stato emesso dalla Protezione civile regionale per il Campidano, valido dalle 14:00 alle 21:00 di oggi. L’allerta riguarda in particolare i temporali previsti anche per la città di Cagliari, che potrebbero causare disagi.

A causa del rischio di allagamenti, la Protezione civile del Comune ha diramato uno specifico avviso per il territorio municipale di Pirri, indicando una serie di strade dove è sconsigliato parcheggiare i veicoli. Tra queste figurano via Balilla, via Italia, via Dolianova, via Sinnai, via Settimo, via Mara, via Donori, via Santorre Di Santarosa, via Confalonieri e via Ampere.

Per prevenire possibili danni, i residenti e i visitatori sono invitati a spostare le proprie auto nel parcheggio della piscina di Terramaini, situato in via Pisano.

