Cagliari, definito il passaggio di Piccoli alla Fiorentina: ecco le cifre

Cagliari e Fiorentina hanno limato gli ultimi dettagli per il trasferimento dell’attaccante Roberto Piccoli in viola, dopo una sola stagione (decisamente buona sotto il profilo realizzativo) trascorsa con i colori rossoblù.
Il giocatore sosterrà le visite mediche con la sua nuova squadra entro questo weekend e, paradossalmente, potrebbe subito ritrovare da avversario il Cagliari nel match di domenica alla Unipol Domus (questioni burocratiche permettendo).
Il Cagliari ha mantenuto la parola data: non si fanno sconti per i pezzi pregiati della rosa. Il club di Tommaso Giulini dalla cessione di Piccoli incasserà 27 milioni di euro, bonus inclusi, a cui si aggiunge una clausola sul 10% della futura rivendita del giocatore.
Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it