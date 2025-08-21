Stanza in affitto per studenti, ma l’annuncio è falso: denunciato un 18enne

Aveva trovato online l’annuncio perfetto per la figlia universitaria: una stanza a pochi passi dall’ateneo, arredata e con tutti i comfort. Ma dietro l’offerta si nascondeva una truffa. Protagonista della vicenda una casalinga di Burcei, che a fine luglio ha versato 1.170 euro tra primo mese di affitto, deposito cauzionale e spese anticipate, per un appartamento che in realtà non esisteva.

Secondo la ricostruzione dei Carabinieri, il sedicente locatore – poi identificato come un 18enne residente a Taranto – aveva inviato foto e dettagli dell’immobile, insistendo sulla necessità di chiudere subito l’accordo per non perdere “un’altra candidata già pronta a subentrare”. Convinta dall’urgenza, la donna ha effettuato un bonifico istantaneo. Pochi giorni dopo, però, ogni contatto si è interrotto.

Le indagini della Stazione Carabinieri di Burcei hanno permesso di risalire al presunto autore, denunciato a piede libero per truffa.

