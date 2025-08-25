Province Città Metropolitana Botulino, oggi è il giorno dell’autopsia sul corpo di Valeria Sollai

Si cercano risposte sulle cause di morte della seconda vittima del botulino

Si cerca di fare ulteriore luce sulla morte di Valeria Sollai, la seconda vittima per la cui causa è stata attribuita l’intossicazione da botulino, avvenuta in occasione di un evento tenutosi a Monserrato.

Oggi è il giorno in cui verrà svolta l’autopsia per cercare di capire se questa possa essere stata effettivamente la causa di morte o meno.

Gli accertamenti che erano stati effettuati per la morte di Roberta Pitzalis infatti avevano fatto emergere anche il concorso di una polmonite emorragica. L’obiettivo resta dunque quello di fare chiarezza sulla questione.

