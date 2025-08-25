Grave atto di omofobia a Cagliari: uomo aggredito, minacciato e derubato

Un gravissimo gesto di omofobia si è consumato nella giornata di sabato a Cagliari, in modo particolare al Fico d’India, noto locale cittadino in riva alle acque del Poetto.

La vittima è il creator digitale Paolo Salaris che via social ha voluto denunciare e rendere nota la tristissima vicenda. Salaris dichiara di essere stato insultato per il suo orientamento sessuale prima di essere anche aggredito fisicamente da un gruppo di tre persone.

“Sono stato vittima di un’aggressione piena di omofobia nella mia città, Cagliari, nel mio posto del cuore, nel mio guscio protetto, dove passo le sere d’estate con vecchi amici di sempre e con sempre di nuovi, perché mi piace stare attorno alle persone, farle sentire a proprio agio, confrontarmici, creare legami”, dichiara l’uomo.

“Approfittando di un momento in cui sono incalzati insulti da parte di uno dei tre, sono stato spintonato, insultato a suon di caghineri di m…. devi morire”.

Oltre a ciò, il gruppo ha derubato Salaris sia dei soldi che portava con se sia del telefono cellulare e delle cuffiette. Non contenti della vile aggressione si sono denudati e hanno urinato sopra le scarpe della vittima.

L’uomo, inoltre, racconta che gli aggressori avrebbero anche abusato di una ragazza che nulla ho potuto contro l’aggressione verbale e fisica.

Grazie all’ausilio delle forze dell’ordine e alle varie ricerche, dopo 3 ore dai fatti è stato ritrovato il telefono cellulare all’interno dell’auto della banda.

