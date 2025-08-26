Shock a Monastir: rinvenuto il cadavere di un uomo di mezza età

Sono in corso le indagini preliminari e al momento non è stato ancora possibile determinare le cause che hanno portato al decesso

A Monastir, in località Cannas Beccia, i Carabinieri della Compagnia locale, con il supporto di specialisti del Nucleo Investigativo di Cagliari e dei Vigili del Fuoco, stanno intervenendo per il ritrovamento di un cadavere. La scoperta è stata fatta da un residente che, passeggiando lungo il Rio Flumineddu, ha notato la presenza di un corpo tra la vegetazione.

Il cadavere, in avanzato stato di decomposizione e completamente nudo, appartiene a un uomo di mezza età. Le indagini preliminari sono in corso e al momento non è stato possibile determinare con certezza le cause del decesso. Gli inquirenti non escludono che si tratti di un 55enne residente a Monastir, la cui scomparsa era stata denunciata di recente.

Le operazioni di identificazione del corpo e di raccolta degli elementi utili alle indagini continuano, sotto il coordinamento dell’Autorità Giudiziaria. L’obiettivo è ricostruire la dinamica degli eventi e accertare eventuali responsabilità. Questo intervento sottolinea l’impegno costante delle forze dell’ordine nel controllo del territorio e nella tutela della sicurezza pubblica.

