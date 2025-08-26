Dramma a Settimo, incidente domestico: muore un neonato di 4 mesi

La dinamica esatta dell'accaduto è ancora al vaglio delle autorità, ma l'ipotesi più plausibile è che il decesso sia avvenuto per schiacciamento

Una drammatica vicenda ha scosso la comunità di Settimo San Pietro, dove un neonato di soli quattro mesi è deceduto per asfissia nella propria abitazione. La tragedia si è consumata presumibilmente a seguito di un incidente domestico, con il piccolo che sarebbe rimasto intrappolato tra il letto e un mobile.

È stata la madre a fare la terribile scoperta, allertando immediatamente i soccorsi. Un’ambulanza del 118 è giunta sul posto e i sanitari hanno tentato disperatamente, per oltre mezz’ora, di rianimare il bambino. Nonostante il loro impegno, il neonato non ha risposto alla respirazione artificiale. Un tentativo disperato di trasferimento all’ospedale Brotzu di Cagliari non è servito, in quanto il piccolo è arrivato già privo di vita. Sul luogo sono intervenuti anche i Carabinieri di Sinnai per avviare le indagini del caso.

La dinamica esatta dell’accaduto è ancora al vaglio delle autorità, ma l’ipotesi più plausibile è che il decesso sia avvenuto per schiacciamento. Il corpo del neonato non presentava, infatti, segni di ferite o lesioni evidenti. L’evento ha gettato nello sconforto la famiglia e l’intera comunità, in attesa di ulteriori chiarimenti da parte degli inquirenti.

