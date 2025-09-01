Assalto fallito a un portavalori, è caccia al commando armato

Caccia all’uomo in tutta la provincia di Cagliari dopo il tentato assalto a un furgone portavalori della Mondialpol, avvenuto questa mattina lungo la strada statale 387, nei pressi di Sant’Andrea Frius. Il colpo, organizzato da un commando armato composto da almeno 4 uomini incappucciati, non è andato a segno grazie alla prontezza dell’autista del blindato.

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, i banditi hanno dato fuoco a un furgone e a una Fiat Multipla per bloccare il passaggio del portavalori. L’azione, però, è stata notata dagli automobilisti in transito e dallo stesso conducente del blindato, che ha capito di essere il bersaglio e ha immediatamente fatto retromarcia, sfuggendo alla trappola.

I malviventi sono così rimasti spiazzati, fuggendo a mani vuote e incendiando due Fiat 500 L utilizzate per scappare, rinvenute dai Carabinieri su una strada sterrata. Tutti e 4 i veicoli coinvolti, risultati rubati, saranno sottoposti a rilievi tecnici per cercare impronte e tracce utili all’indagine.

Istituiti posti di blocco e controlli a tappeto in tutta la provincia per rintracciare i fuggitivi.

