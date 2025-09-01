Sant’Andrea Frius, sventato tentativo di rapina ad un portavalori

Un tentativo di rapina ha scosso la Statale 387, nel territorio di Sant’Andrea Frius, nelle prime ore di questa mattina, dove un furgone portavalori di un istituto di vigilanza privata è scampato a un assalto. Quattro rapinatori incappucciati e armati hanno cercato di bloccare il mezzo, ma l’autista è riuscito a scappare e a sventare il colpo.
Secondo una prima ricostruzione, i malviventi hanno dato fuoco ad alcune auto, disponendole di traverso sulla carreggiata per ostruire il passaggio. L’autista del portavalori, accortosi del blocco stradale, ha effettuato una manovra rapida ed è riuscito a fuggire. I rapinatori, resisi conto che il piano era fallito, si sono dati alla fuga, lasciando le auto in fiamme sul posto.
Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Dolianova e del nucleo investigativo di Cagliari. I militari hanno messo in sicurezza l’area e avviato i rilievi tecnici per raccogliere prove utili. Sono in corso le ricerche per rintracciare i responsabili, con l’attivazione del piano prefettizio Anticrimine e la creazione di posti di blocco in tutta la zona.
