Università sarde, in arrivo nuovi fondi dal Mur

Crescono le risorse destinate alle università della Sardegna. Per il 2025 è previsto uno stanziamento complessivo di 201.018.161 euro dal Fondo di finanziamento ordinario (Ffo), lo strumento principale per il sostegno delle spese di funzionamento e del personale negli atenei italiani.

Il decreto, firmato dalla ministra dell’Università Anna Maria Bernini, assegna alle università sarde circa 2 milioni di euro in più rispetto al 2024 e segna un incremento del 14,9% rispetto al 2019, quando i fondi erano pari a 174.955.488 euro. L’Università di Cagliari riceverà 125.173.041 euro, mentre per l’Università di Sassari sono previsti 75.845.120 euro.

L’aumento delle risorse per gli atenei isolani si inserisce in un trend nazionale positivo: il Ffo per il 2025 ammonta a 9,4 miliardi di euro, con un incremento di 336 milioni rispetto al 2024. “Un Paese che crede nel futuro investe nell’Università e nella Ricerca”, ha commentato la ministra Bernini, sottolineando come questi fondi siano “l’asse portante per attrarre talenti e affrontare le sfide di un mondo in rapido cambiamento”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it