Pirri, concluso l’intervento anti-vespe: il parco dell’ex Vetreria è riaperto

Il parco dell’ex Vetreria a Pirri ha riaperto regolarmente questa mattina, lunedì 1 settembre, dopo la chiusura temporanea disposta ieri per consentire un intervento di disinfestazione mirato contro la vespa orientale.

Alle prime ore della mattinata di oggi gli operatori della Proservice hanno effettuato un nuovo sopralluogo, rilevando solo una presenza sporadica dell’insetto, ritenuta nella norma per una specie ormai stabilmente insediata sul territorio.

Il Comune di Cagliari, oltre all’azione di contenimento realizzata domenica pomeriggio, ha annunciato ulteriori verifiche e monitoraggi in tutti i parchi e le aree verdi cittadine, per tutelare la sicurezza dei cittadini e prevenire eventuali rischi.

