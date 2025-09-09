Cagliari, prova finale del corso Uefa Pro per il tecnico Fabio Pisacane

Tra ieri e oggi a Coverciano si sono tenute le prove finali del corso. Allievi d'eccezione Fabio Pisacane e Cesc Fabregas

Tra ieri e oggi a Coverciano si sono tenuti gli esami finali per l’ottenimento del patentino Uefa Pro, che hanno visto anche la partecipazione del tecnico del Cagliari Fabio Pisacane.

Si tratta di fatto dell’ultimo step per chi vuole intraprendere la carriera da allenatore che di fatto conferisce l’abilitazione per guidare le squadre di qualsiasi categoria.

Oltre al tecnico del Cagliari, hanno sostenuto gli esami anche altri due ex Cagliari come Simone Padoin, Alessandro Agostini e Luca Rossettini. Inoltre, tra gli ‘studenti’ vi era anche il tecnico del Como Cesc Fabregas.

