Cagliari, via Roma allagata: “Colpa di una caditoia non pulita”

A fare chiarezza è stato il consigliere comunale del gruppo misto Roberto Mura che ha reso noto quanto emerso in commissione Mobilità

Le foto della nuova Via Roma a Cagliari allagata hanno fatto subito il giro del web questa mattina. Così nel pomeriggio si è cercato di fare chiarezza sulla questione.

Tante le polemiche che si sono susseguite, ma come riferito da Roberto Mura, consigliere comunale del gruppo misto, la causa sarebbe da ricondurre a una caditoia non pulita.

“Via Roma allagata: colpa della riqualificazione? No, semplicemente non era stata pulita la caditoia sotto il ficus che era intasata a causa delle foglie. Questo è quanto emerso in commissione Mobilità questo pomeriggio”.

