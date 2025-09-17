Mondiali di Tokyo, Dalia Kaddari fuori nei 200: “Tempo che non mi rispecchia”

Si interrompe precocemente il cammino di Dalia Kaddari ai Mondiali di atletica. La sprinter sarda, pluricampionessa italiana dei 200 metri, si è fermata alle batterie della specialità chiudendo in quinta posizione con il tempo di 23″11, insufficiente per il passaggio al turno successivo.

Inserita nella quarta delle sei batterie, la 23enne delle Fiamme Oro non è riuscita a trovare lo spunto decisivo. La gara è stata vinta dall’americana Tamara Clark (22″50).

“Sicuramente il tempo non mi rispecchia” ha detto sconsolata Dalia Kaddari. “Quest’anno è la seconda volta che mi capita una corsia un po’ sfigata. Ho fatto una curva controllata ed ero un po’ indietro rispetto alle altre, ma sentivo che stavo risalendo bene. Non basta per prendere una semifinale mondiale e mi dispiace. Quest’anno mi ero riconfermata e speravo di poter dire la mia anche qua”.

Archiviata la prova individuale, Kaddari resta comunque in corsa per un posto nella staffetta 4×100 femminile, che scenderà in pista sabato 20 settembre alle ore 13 italiane per le batterie, con l’eventuale finale prevista per domenica.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it